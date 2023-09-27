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Тигиев: «Крылья Советов» — это не пик Осинькина, он ещё будет прогрессировать

Тигиев: «Крылья Советов» — это не пик Осинькина, он ещё будет прогрессировать
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Бывший игрок московского «Спартака» Георгий Тигиев высоко оценил тренерские навыки наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Это не пик Осинькина. Он ещё будет прогрессировать. Тот багаж, на котором я играю, — это те мозги, которые Игорь Витальевич мне когда-то привил.

После этого сезона — максимум следующего — я вижу его в ЦСКА, «Локомотиве» или даже в «Зените», если уберут Семака. Он будет очень востребован топ-клубами.

Мне так хотелось, чтобы он два годика поработал с топами в РПЛ и его бы куда-нибудь забрали в Европу, когда еврокубки вернутся. Я бы хотел, чтобы в ближайшие лет десять Игорь Витальевич был в Европе.

Он требовательный. Его футбольные методы – игра через пас, комбинационный футбол. Посмотрите на те же «Крылья Советов», — приводит слова Тигиева Legalbet.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги самарцы занимают второе место в таблице, имея в активе 18 очков после девяти игр. Тигиев выступал под руководством Осинькина в «Кубани-2» в 2013–2014 годах.

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