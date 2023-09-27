Тигиев: «Крылья Советов» — это не пик Осинькина, он ещё будет прогрессировать

Бывший игрок московского «Спартака» Георгий Тигиев высоко оценил тренерские навыки наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Это не пик Осинькина. Он ещё будет прогрессировать. Тот багаж, на котором я играю, — это те мозги, которые Игорь Витальевич мне когда-то привил.

После этого сезона — максимум следующего — я вижу его в ЦСКА, «Локомотиве» или даже в «Зените», если уберут Семака. Он будет очень востребован топ-клубами.

Мне так хотелось, чтобы он два годика поработал с топами в РПЛ и его бы куда-нибудь забрали в Европу, когда еврокубки вернутся. Я бы хотел, чтобы в ближайшие лет десять Игорь Витальевич был в Европе.

Он требовательный. Его футбольные методы – игра через пас, комбинационный футбол. Посмотрите на те же «Крылья Советов», — приводит слова Тигиева Legalbet.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги самарцы занимают второе место в таблице, имея в активе 18 очков после девяти игр. Тигиев выступал под руководством Осинькина в «Кубани-2» в 2013–2014 годах.