Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салтыков — о вызове в сборную: такой прямо радости не было, но всё равно это гордость

Салтыков — о вызове в сборную: такой прямо радости не было, но всё равно это гордость
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился впечатлениями от вызова в сборную России.

«Такой прямо радости, что в сборную поеду, наверное, не было, потому что до этого я вызывался в молодёжную и юношескую. И сейчас это же не основная была: нас поделили на две команды. Но всё равно это гордость, что моя работа не осталась незамеченной. Мы там были все вместе. С нами находились знаменитые российские футболисты. Всех видел, мы кушали вместе. Тренерский штаб с нами работал постоянно. Всё равно ощутилось.

С кем было интересно оказаться в одной команде? Саша Головин. Он самый дорогой вроде российский футболист. Плюс играет сейчас на очень хорошем уровне. Личных бесед я ни с кем не вёл. Индивидуальных советов не получал. Только сахар отсутствовал. Был морально готов к этому, а что такого? Я независим от сладкого», — сказал Салтыков в эфире «Матч Премьер».

Материалы по теме
Салтыков — о дисквалификации за избиение игрока «Локомотива»: не очень приятно было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android