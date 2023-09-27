Салтыков — о вызове в сборную: такой прямо радости не было, но всё равно это гордость

19-летний нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился впечатлениями от вызова в сборную России.
«Такой прямо радости, что в сборную поеду, наверное, не было, потому что до этого я вызывался в молодёжную и юношескую. И сейчас это же не основная была: нас поделили на две команды. Но всё равно это гордость, что моя работа не осталась незамеченной. Мы там были все вместе. С нами находились знаменитые российские футболисты. Всех видел, мы кушали вместе. Тренерский штаб с нами работал постоянно. Всё равно ощутилось.
С кем было интересно оказаться в одной команде? Саша Головин. Он самый дорогой вроде российский футболист. Плюс играет сейчас на очень хорошем уровне. Личных бесед я ни с кем не вёл. Индивидуальных советов не получал. Только сахар отсутствовал. Был морально готов к этому, а что такого? Я независим от сладкого», — сказал Салтыков в эфире «Матч Премьер».
- 27 сентября 2023
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