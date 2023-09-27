Антон Зиньковский — о неудачной серии «Спартака»: такое бывает, спады у игроков, команд

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о неудачной серии команды, которая закончилась после паузы на матчи сборных. После возобновления чемпионата России «Спартак» обыграл «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0).

«Есть ли ощущение, что после паузы на сборную дела у «Спартака» выправляются? Такое бывает — спады у игроков, команд. Благополучно вышли из этого, двигаемся дальше.

Встреча игроков с генеральным директором Олегом Малышевым? Обычная, плановая история. Раз в неделю, в две бывает. Суперсобрания не было. Были обычные вопросы из жизни команды. За то время, что я в «Спартаке», никаких накачек никогда не бывало», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда набрала 16 очков после девяти туров.