Зиньковский: в «Спартаке» состав узнаём за полтора часа до игры

Футболист московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как игроки красно-белых узнают состав на предстоящие матчи.

«Хотелось бы повторения такой игры, как в матче с «Динамо» в чемпионате после выхода на замену? Надеюсь, будет, и не один раз. Хочется почаще и мне, и тренерскому штабу.

Как понимаем, каким будет состав на матч? Тренируемся, работаем, за полтора часа до матча узнаём состав. Так заведено. По тренировкам примерно можно понять, но состав узнаём за полтора часа до игры», – приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

В 9‑м туре РПЛ красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 1:0. Эта победа стала для «Спартака» третьей подряд во всех турнирах. На данный момент в турнирной таблице чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвёртое место, имея в активе 16 очков.