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«Нефтехимик» и «Амкар-Пермь» вышли в 1/16 финала Пути регионов Кубка России

«Нефтехимик» и «Амкар-Пермь» вышли в 1/16 финала Пути регионов Кубка России
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Завершились два очередных матча 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. В первой игре встречались «СКА Ростов-на-Дону» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «СКА СКВО» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым (Ярославль). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Гости одержали уверенную победу — 3:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Первый гол был забит в самом начале второй половины игры, на 48-й минуте. 24-летний полузащитник Данил Липовой вывел «Нефтехимик» вперёд. Второй гол нижнекамцев был забит на 52-й минуте. Его автором стал форвард Владислав Агалаков. Третий мяч в ворота ростовчан, на 81-й минуте, был забит ударом с пенальти. Гол на свой счёт записал Александр Кахидзе.

Фонбет Кубок России . 1/32 финала
27 сентября 2023, среда. 16:30 МСК
СКА Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Липовой – 48'     0:2 Агалаков – 52'     0:3 Кахидзе – 81'    

В параллельном матче пермский «Амкар» на стадионе «Звезда» принимал краснодарскую «Кубань». Хозяева оказались сильнее в серии послематчевых пенальти — 1:1 (по пен. 4:2).

Гости открыли счёт на девятой минуте игры. Гол забил воспитанник «Чертаново» Гарик Лёвин. Хозяева забили ответный мяч на 38-й минуте. Полузащитник Максим Мартусевич реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки. Основное время завершилось вничью 1:1. В серии пенальти победу одержал пермский клуб — 4:2.

Фонбет Кубок России . 1/32 финала
27 сентября 2023, среда. 16:30 МСК
Амкар-Пермь
Пермь
Окончен
1 : 1
4 : 2
Кубань
Краснодар
0:1 Левин – 9'     1:1 Мартусевич – 38'    
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