«Нефтехимик» и «Амкар-Пермь» вышли в 1/16 финала Пути регионов Кубка России

Завершились два очередных матча 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. В первой игре встречались «СКА Ростов-на-Дону» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «СКА СКВО» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым (Ярославль). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Гости одержали уверенную победу — 3:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Первый гол был забит в самом начале второй половины игры, на 48-й минуте. 24-летний полузащитник Данил Липовой вывел «Нефтехимик» вперёд. Второй гол нижнекамцев был забит на 52-й минуте. Его автором стал форвард Владислав Агалаков. Третий мяч в ворота ростовчан, на 81-й минуте, был забит ударом с пенальти. Гол на свой счёт записал Александр Кахидзе.

В параллельном матче пермский «Амкар» на стадионе «Звезда» принимал краснодарскую «Кубань». Хозяева оказались сильнее в серии послематчевых пенальти — 1:1 (по пен. 4:2).

Гости открыли счёт на девятой минуте игры. Гол забил воспитанник «Чертаново» Гарик Лёвин. Хозяева забили ответный мяч на 38-й минуте. Полузащитник Максим Мартусевич реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки. Основное время завершилось вничью 1:1. В серии пенальти победу одержал пермский клуб — 4:2.