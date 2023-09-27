Танасиевич: Эраковича хотел пригласить «Спартак»? «Газпром» — спонсор «Црвены Звезды»

Селекционер московского «Динамо» Йован Танасиевич поделился мнением о 22-летнем сербском защитнике «Зенита» Страхине Эраковиче и объяснил, почему футболист не перешёл в московский «Спартак».

«Он быстрый, активный футболист, умеет играть один в один. При этом молодой, вызывается в сборную. «Зенит» получил хорошего игрока. Но, думаю, ему нужно чуть больше времени, чтобы привыкнуть. И свой класс он покажет только после зимней паузы. Всё-таки российская лига сильнее, чем сербская. Сейчас он показывает 60–70% своих возможностей.

Писали, что Эраковича хотел пригласить «Спартак»? «Газпром» – генеральный директор «Црвены Звезды». На этом всё. Вариантов, думаю, не было», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».