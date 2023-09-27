Антон Зиньковский: конечно, в «Спартаке» бывают недовольные, кто-то не попадает в состав

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о кадровой ситуации в команде. Он заявил, что футболистам надо доказывать свою состоятельность, чтобы попасть в состав.
«Понимаю ли я логику Абаскаля, когда дело касается выбора стартового состава? Да. Мы работаем на одно дело. Все, кто выходит, работают на результат — вне зависимости от того, в основном составе или на замену. Конечно, бывают недовольные, нас много. Кто-то не попадает в заявку, но надо доказывать. И мне, и другим ребятам», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».
На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда набрала 16 очков после девяти туров. В текущем сезоне Зиньковский провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
- 27 сентября 2023
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