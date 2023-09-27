«Реал» Мадрид — «Лас-Пальмас»: стартовые составы команд на матч 7-го тура Ла Лиги

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Сегодня, 27 сентября, состоится встреча 7-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Лас-Пальмасом». Матч пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Реал»: Аррисабалага, Начо Фернандес, Рюдигер, Алаба, Менди, Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Браим Диас, Хоселу, Родриго.

«Лас-Пальмас»: Вальес, Араухо, Суарес, Коко-Басси, Кардона, Родригес, Перроне, Луаодис, Виера, Пехиньо, Эль-Хаддади.

В данный момент мадридцы находятся на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 15 очков в шести матчах. «Лас-Пальмас» располагается на 17-й позиции, у команды пять очков.