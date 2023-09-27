«Реал» Мадрид — «Лас-Пальмас»: стартовые составы команд на матч 7-го тура Ла Лиги

Сегодня, 27 сентября, состоится встреча 7-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Лас-Пальмасом». Матч пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны стартовые составы команд.
«Реал»: Аррисабалага, Начо Фернандес, Рюдигер, Алаба, Менди, Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Браим Диас, Хоселу, Родриго.
«Лас-Пальмас»: Вальес, Араухо, Суарес, Коко-Басси, Кардона, Родригес, Перроне, Луаодис, Виера, Пехиньо, Эль-Хаддади.
В данный момент мадридцы находятся на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 15 очков в шести матчах. «Лас-Пальмас» располагается на 17-й позиции, у команды пять очков.
- 27 сентября 2023
-
19:26
-
19:17
-
19:13
-
19:06
-
18:59
-
18:59
-
18:54
-
18:47
-
18:47
-
18:40
-
18:35
-
18:30
-
18:24
-
18:17
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:49
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:31
-
17:22
-
17:21
-
17:09
-
17:00
-
16:57
-
16:55
-
16:47
-
16:37
-
16:30
-
16:18
-
16:12
-
15:59