Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Барселона» устно согласовала с «Ман Сити» выкуп Канселу

Источник: «Барселона» устно согласовала с «Ман Сити» выкуп Канселу
Комментарии

Португальский защитник Жоау Канселу может на постоянной основе стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, каталонцы в устной форме договорились с «Манчестер Сити» о возможности выкупа 29-летнего игрока обороны за € 35 млн. Сам португалец рад такому развитию событий и намерен в следующем году играть только за каталонский клуб.

Напомним, Канселу выступает за «Барселону» на правах годичной аренды. Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн. Ранее сообщалось, что выкуп Канселу станет обязательным для «Барселоны», если каталонская команда попадёт в розыгрыш Лиги чемпионов — 2024/2025.

Материалы по теме
Канселу: я играл очень слабо. «Барса» может отправить меня обратно в «Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android