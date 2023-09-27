Источник: «Барселона» устно согласовала с «Ман Сити» выкуп Канселу

Португальский защитник Жоау Канселу может на постоянной основе стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, каталонцы в устной форме договорились с «Манчестер Сити» о возможности выкупа 29-летнего игрока обороны за € 35 млн. Сам португалец рад такому развитию событий и намерен в следующем году играть только за каталонский клуб.

Напомним, Канселу выступает за «Барселону» на правах годичной аренды. Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн. Ранее сообщалось, что выкуп Канселу станет обязательным для «Барселоны», если каталонская команда попадёт в розыгрыш Лиги чемпионов — 2024/2025.