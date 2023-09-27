Защитника «Челси» Джеймса могут дисквалифицировать за неподобающее общение с арбитром

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила защитника «Челси» Риса Джеймса в неподобающем общении с арбитром в подтрибунном помещении во время матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». Об этом сообщает пресс-служба футбольной организации.

По информации источника, Джеймсу грозит дисквалификация за «использование нецензурных выражений в общении с официальным лицом матча». Отмечается, что 24-летний англичанин может ответить на обвинения ассоциации до пятницы, 29 сентября.

Напомним, матч 6-го тура состоялся в воскресенье, 24 сентября, и завершился победой «Астон Виллы» — 1:0. Команды играли на стадионе лондонцев — «Стэмфорд Бридж». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом.

В текущем сезоне Джеймс провёл за «Челси» лишь один официальный матч — стартовая игра АПЛ с «Ливерпулем» (1:1). После этого защитник получил очередную травму. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.