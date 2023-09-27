Романо: защитник «ПСЖ» Мендеш будет прооперирован в Финляндии

Крайний защитник французского «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш пропустит следующие четыре месяца из-за травмы, полученной в матче 33-го тура прошлого сезона Лиги 1 с «Лорьяном» (1:3), сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, медицинский департамент парижского клуба после проведения новых медицинских тестов и нового углубленного изучения ситуации принял решение о проведении операции в Финляндии.

Нынешний сезон является третьим для Мендеша в составе «ПСЖ». Сезон-2021/2022 игрок провёл в составе парижан на правах аренды из португальского «Спортинга», а прошлым летом полноценно перешёл в стан красно-синих. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 38 млн. Всего у 21-летнего защитника за «ПСЖ» 69 матчей и два забитых мяча.