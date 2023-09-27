Гвардиола — о Калвине Филлипсе: он решил остаться в «Сити», несмотря на игровое время

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о решении полузащитника «горожан» Калвина Филлипса остаться в клубе, несмотря на ограниченное количество игрового времени.

«Филлипс решил остаться в «Манчестер Сити», руководители клуба поговорили с ним о том факте, что, возможно, у него будет не так много минут в новом сезоне, как этого ему хотелось бы. Однако он всё равно остался с нами.

Он скоро станет отцом, поэтому хотел продолжить карьеру в «Сити». Всё в порядке, всё идеально. Он прекрасный человек и хороший игрок», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Филлипс принял участие в двух матчах, в которых в общей сложности провёл на поле 22 минуты и не отметился ни одним результативным действием. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.