Осинькин: «Спартак» всегда в матче с «Крыльями» является фаворитом

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящей игре со «Спартаком», а также о текущем положении самарского клуба.

«Все команды можно обыгрывать. Не глядя даже в таблицу, «Спартак» всегда в матче с «Крыльями» является фаворитом. Но мы начинаем готовиться к этой игре, начиная с сегодняшнего дня. Будем максимально настроены, организованны. Постараемся взять максимальное количество очков.

Многие восхищаются игрой «Крыльев» на старте сезона, но думают, что к зиме команда сдуется и упадёт в середину турнирной таблицы? Если бы я знал, что ответить и где подстелить соломку, то, конечно же, подстелил бы её. На сегодняшний день у нас в целом в игровом плане всё получается. Нам надо сохранить этот настрой, уровень как можно дольше и постараться сделать всё, чтобы мы были как можно выше в турнирной таблице», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги самарцы занимают второе место в таблице, имея в активе 18 очков после девяти игр.