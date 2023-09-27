«Интер» — «Сассуоло»: стартовые составы команд на матч Серии А

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 6-го тура итальянской Серии А между «Интером» и «Сассуоло». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Лукой Массими. Начало матча запланировано на 21:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.
Составы команд:
«Интер»: Зоммер, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Мартинес, Тюрам.
«Сассуоло»: Консильи, Тольян, Эрлич, Вити, Винья, Энрике, Болока, Лорьян, Байрами, Берарди, Пинамонти.
В текущем чемпионате «Интер» идёт на первой строчке в турнирной таблице, набрав 15 очков после пяти туров. «Сассуоло» располагается на 12-м месте, имея в активе шесть очков.
В прошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. Оба раза сильнее был «Интер» (4:2, 2:1).
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