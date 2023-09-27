«Вообще не удивился, что он уехал». Танасиевич — о переходе Сазонова в «Торино»

Селекционер московского «Динамо» Йован Танасиевич поделился мнением о переходе грузинского защитника Сабы Сазонова в итальянский «Торино».
«В Италии по-другому смотрят на футболистов. Саба Сазонов отлично сыграл на молодёжном Евро. «Торино» заплатил совсем небольшие деньги, а получил талантливого игрока, который подходит под клубную философию. Там очень серьёзный тренер – Юрич. Думаю, у Сабы будет хорошая карьера. Я вообще не удивился, что он уехал», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».
Напомним, о переходе Сазонова в «Торино» стало известно 31 августа. Сообщалось, что итальянский клуб заплатит «Динамо» € 3 млн за трансфер грузинского защитника. 21-летний Сазонов в сезоне-2023/2024 успел провести пять матчей за бело-голубых во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.
- 27 сентября 2023
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