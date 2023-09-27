«Реал» Мадрид — «Лас-Пальмас»: Браим Диас открыл счёт в конце первого тайма

В эти минуты проходит встреча 7-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Лас-Пальмасом». Матч проводится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтеро. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+3-й минуте полузащитник «Реала» Браим Диас открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Отбились после углового гости, но Лукас Васкес подхватил мяч на правом фланге, протащил его вперёд и прострелил в центр штрафной площади. Браим Диас мяч принял и вторым касанием отправил его в девятку — 1:0 в пользу «Реала».

Мадридцы находятся на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 15 очков в шести матчах. «Лас-Пальмас» располагается на 17-й позиции, у команды пять очков.