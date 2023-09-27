«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч Кубка лиги

Сегодня, 27 сентября, в матче третьего раунда Кубка английской лиги встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Ньюкасл»: Поуп, Ливраменто, Ласселлс, Дамметт, Таргетт, Холл, Майли, Тонали, Мёрфи, Жоэлинтон, Исак.

«Манчестер Сити»: Ортега, Льюис, Аканджи, Аке, Гвардиол, Гомес, Филлипс, Ковачич, Бобб, Грилиш, Альварес.

В текущем сезоне команды уже успели встретиться: во 2-м туре английской Премьер-лиги «горожане» на своём поле одолели «Ньюкасл» (1:0) благодаря голу нападающего Хулиана Альвареса.