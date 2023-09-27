«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч Кубка лиги
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Сегодня, 27 сентября, в матче третьего раунда Кубка английской лиги встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.
Составы команд:
«Ньюкасл»: Поуп, Ливраменто, Ласселлс, Дамметт, Таргетт, Холл, Майли, Тонали, Мёрфи, Жоэлинтон, Исак.
«Манчестер Сити»: Ортега, Льюис, Аканджи, Аке, Гвардиол, Гомес, Филлипс, Ковачич, Бобб, Грилиш, Альварес.
В текущем сезоне команды уже успели встретиться: во 2-м туре английской Премьер-лиги «горожане» на своём поле одолели «Ньюкасл» (1:0) благодаря голу нападающего Хулиана Альвареса.
Англия - Кубок лиги . 3-й раунд
27 сентября 2023, среда. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
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