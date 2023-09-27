«Никогда не забивал 20 мячей за сезон!» Форвард «Зенита» Изидор — о целях в РПЛ

Французский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о своих целях в Российской Премьер-Лиге.

«Я никогда прежде не забивал 20 мячей за один сезон в профессиональном футболе, так что мне бы хотелось попробовать покорить эту планку! Думаю, если это произойдёт, это будет означать, что мы с командой занимаем самое высокое место – а это то, к чему мы все стремимся.

Мои ближайшие цели — взять с «Зенитом» главные трофеи: чемпионский титул и Кубок России», – сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в сентябре 2023 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Transfermarkt оценивает 23-летнего нападающего в € 6 млн.