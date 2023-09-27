«Милан» обыграл «Кальяри», «Аталанта» с Миранчуком оказалась сильнее «Вероны»

Завершились две встречи в рамках 6-го тура итальянской Серии А. В первой игре «Кальяри» принимал «Милан». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри, Италия. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали волевую победу — 3:1.
Хозяева поля вышли вперёд на 29-й минуте игры. Гол в активе 21-летнего ангольского нападающего Зиту Лувумбу. Однако футболисты «Милана» смогли дважды отличиться ещё до перерыва. На 40-й минуте швейцарец Ноа Окафор поразил ворота «Кальяри», а на 45-й минуте забил защитник Фикайо Томори. На 60-й минуте третий мяч в составе «россонери» на свой счёт записал Рубен Лофтус-Чик.
После этой победы в активе «Милана» стало 15 очков. Команда идёт на втором месте в таблице. «Кальяри» с двумя очками опустился на последнее место.
В параллельном матче «Верона» играла с «Аталантой». Гости добились минимальной победы — 1:0. Единственный мяч на счету нидерландского полузащитника Тёна Копмейнерса. Российский игрок клуба из Бергамо Алексей Миранчук появился на поле на 72-й минуте, но не успел отметиться результативными действиями.
Гости набрали 12 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. «Верона» осталась с семью очками и расположилась на 10-м месте в чемпионате.
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