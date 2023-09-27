Форвард «Зенита» Вильсон Изидор рассказал об изучении русского языка

Французский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор рассказал об уровне знания русского языка.
«Мой русский становится всё лучше! В «Локо» я больше всего узнал язык от моих друзей, Марадишвили и Тикнизяна, и до сих пор каждый день продолжаю заниматься. Внимательно слушаю, что говорят люди вокруг меня, стараюсь узнавать новое. Уже могу отвечать понемногу на какие-то вопросы по-русски, но это всё ещё даётся мне с трудом», – сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Напомним, Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в сентябре 2023 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Transfermarkt оценивает 23-летнего нападающего в € 6 млн.
Полностью интервью с Изидором читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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