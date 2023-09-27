Умер первый президент ПФК ЦСКА Виктор Мурашко

Сегодня, 27 сентября, на 87-м году жизни скончался первый президент московского ЦСКА Виктор Мурашко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Сегодня ушёл из жизни Виктор Яковлевич Мурашко.

В разные годы он был начальником команды, а затем первым президентом ПФК ЦСКА. При нём армейцы стали чемпионами СССР и обладателями Кубка СССР.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Яковлевича. Прощание с ним пройдёт 29 сентября в 12:00 в Соборе Всемилостивого Спаса Скорбя (ул. Новослободская, 58)», — написано в телеграм-канале московских армейцев.

Мурашко Виктор Яковлевич, родившийся в 1936 году, является заслуженным тренером, заслуженным работником физической культуры Российской Федерации.