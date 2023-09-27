Пирс Морган: Осимхен, не мирись с ужасным отношением к себе — переходи в «Арсенал»

Британский журналист Пирс Морган призвал нападающего «Наполи» Виктора Осимхена перейти в «Арсенал».

«Виктор Осимхен, не мирись с ужасным отношением к себе – переходи в «Арсенал» вместо этого», – написал Морган в своём «твиттере».

Ранее стало известно о конфликте между Осимхеном и «Наполи» по причине появления в социальных сетях неаполитанского клуба юмористического видеоролика в отношении нападающего. Агент форварда заявил, что может обратиться в суд из-за ролика о не забитом нигерийцем пенальти, опубликованного в TikTok.

В сезоне-2022/2023 на счету Осимхена 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром Серии А и помог своей команде завоевать титул чемпиона страны. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в € 120 млн.