«Реал» Мадрид обыграл «Лас-Пальмас» благодаря голам Браима Диаса и Хоселу

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Завершилась встреча 7-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Лас-Пальмасом». Матч прошёл на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтеро. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Реал» одержал победу со счётом 2:0.

На 45+3-й минуте полузащитник «Реала» Браим Диас открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Лукаса Васкеса.

1:0. Диас («Реал Мадрид») забивает гол «в раздевалку»

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

На 54-й минуте нападающий Хоселу увеличил преимущество хозяев и установил окончательный счёт встречи. Ассист на свой счёт записал Родриго.

2:0. Хоселу («Реал Мадрид») забивает после навеса Родриго:

Благодаря этой победе мадридский клуб поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 18 очков после семи встреч. «Лас-Пальмас» располагается на 17-й позиции, у команды пять очков.