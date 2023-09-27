Игрок «Ахмата» Ковачев: российская лига находится на очень высоком уровне

Форвард грозненского «Ахмата» Светослав Ковачев рассказал об адаптации в российской команде.

«В команде много хороших игроков, и «Ахмат» — хорошая команда. База клуба отличная, и всё на высоком уровне. Уровень российской лиги? На мой взгляд, российская лига находится на очень высоком уровне. Команды играют в интенсивный футбол. Много внимания уделяется единоборствам и быстрому футболу.

Удалось ли наладить взаимодействие с партнёрами по команде на поле? Мы всё ещё узнаём друг друга, но это нормально. Ребята меня хорошо приняли и очень мне помогли. Понимаю ли футбольную философию тренерского штаба? Да, я понимаю их философию. Я стараюсь делать всё, что мне говорят. Потому что это опытные тренеры и всё на профессиональном уровне.

При плотном тренировочном графике успеваю ли выйти куда-то, прогуляться? Да, когда бывает свободное время, я могу прогуляться по центру города, зайти куда-нибудь перекусить. Мне здесь нравится, очень чисто и аккуратно», — приводит слова Ковачева пресс-служба клуба.