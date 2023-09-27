Булыкин: много команд будут отказываться играть с Россией. Не только в Европе, но и в Азии

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на допуск отечественных футболистов до 17 лет на международные соревнования.
«Может ли УЕФА пойти на поводу у тех, кто отказывается допускать и играть с Россией? Этого никто не знает. Посмотрим, как будет складываться ситуация и что решат. Всё надо делать по регламенту. УЕФА должен всё это проверить, посмотреть, как будет работать, и потом уже решить, что делать дальше.
Думаю, хорошее решение — технические поражения. Но всё зависит от регламента, а мы его не знаем. Очень много сборных в мире будут отказываться, не только в европейской, но и в азиатской конфедерации», – приводит слова Булыкина Metaratings.ru.
Напомним, вчера, 26 сентября, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.
Отмечалось при этом, что российские юниоры не смогут проводить матчи на территории России и выступать в форме с признаками национальной идентичности. В федерациях футбола Польши, Англии, Швеции, Дании, Украины и Латвии заявили, что будут бойкотировать матчи с командами России U17, если россиян допустят до международных соревнований.
- 27 сентября 2023
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