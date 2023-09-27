Радченко: матч с Камеруном покажет, на что способна сборная России

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко рассказал, будет ли товарищеский матч с Камеруном проверкой для отечественной национальной команды, а также порассуждал о важности матча с Кенией, который пройдёт в Турции.
«Камерун — хорошая сборная, является крепким орешком. Много камерунцев играют в топовых европейских чемпионатах и являются опытными игроками. Это будет серьёзный соперник для нашей сборной впервые за долгое время. Матч с Камеруном покажет, на что способна сборная России. Думаю, что, просмотрев большое количество футболистов, Карпин найдет оптимальный состав.
Если говорить про игру с Кенией, то она нужна. Да, будет перелёт в Турцию, но футболисты, наверное, будут лететь чартером, а не общим рейсом, поэтому с этим проблем не должно возникнуть», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.
Напомним, ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт игру с Камеруном в четверг, 12 октября. На прошлой неделе генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено заявил, что дата матча со сборной России будет согласована уже в ближайшее время.
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