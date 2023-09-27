Танасиевич: из Саши Кержакова получится хороший тренер

Селекционер московского «Динамо» Йован Танасиевич поделился мнением о российском тренере Александре Кержакове, возглавляющем «Спартак» из Суботицы.

«У Кержакова дела идут неплохо. Я сейчас посмотрел две его игры, обе он выиграл 1:0. Не так давно клуб подписал нескольких неплохих футболистов. Так что ожидаю, что он будет рядом с плей-офф. Команда перестраивается. Они всегда играли в четыре защитника, теперь в три. Как я знаю, игроки очень довольны работой с ним. Говорят, Керж – очень жёсткий. Большой акцент на дисциплине. Сейчас всё идёт нормально. Да, были поражения, но они, скорее, несправедливы, по игре всё хорошо. Думаю, из Саши получится хороший тренер.

Ему всё нравится, но он амбициозный человек. А «Спартак» – достаточно средний по меркам Сербии клуб. И он знает, что если покажет результат, то получит шанс в более солидном клубе. Сейчас Саше всё нравится», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».