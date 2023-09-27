«Интер» потерпел первое поражение в Серии А, сенсационно уступив «Сассуоло»

Завершился матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Сассуоло». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Массими. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Волевую победу одержал «Сассуоло» — 2:1.

«Интер» вышел вперёд в самой концовке первого тайма — отличился защитник Дензел Думфис, замкнувший передачу Маркуса Тюрама. Однако «Сассуоло» активно начал вторую половину, забив дважды на 54-й и 63-й минутах. Голами отметились Недим Байрами и Доменико Берарди. Матч так и завершился — победа гостей со счётом 2:1.

Отметим, что в прошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. Оба раза сильнее был «Интер» (4:2, 2:1). В текущем чемпионате «нерадзурри» всё ещё идут на первой строчке в турнирной таблице, набрав 15 очков после шести туров. Команда Симоне Индзаги опережает «Милан» по дополнительным показателям. «Сассуоло» располагается на восьмом месте, имея в активе девять очков.