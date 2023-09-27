Хоккеист Илья Ковальчук прокомментировал вызов сына в футбольную сборную России U14

Российский хоккеист Илья Ковальчук высказался о вызове своего сына Филиппа в футбольную сборную России U14 для участия в турнире развития УЕФА.

«То, что я слышал от сына, — он очень рад вызову в сборную России. Прилетел с огромным желанием! Сегодня познакомился с ребятами, тренерами и всем коллективом. Филипп доволен, рвётся в бой!

Я сам стараюсь там на сборах не появляться. Пусть ребята тренируются спокойно. Это его история, не моя. Но полечу в Минск, где будут проходить матчи сборной. Поболеем за наших», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Турнир развития УЕФА пройдёт в Беларуси с 3 по 8 октября на полях технического центра АБФФ в Минске. В нём сыграют сборные России, Беларуси, Киргизии и Таджикистана. В финальный состав на турнир войдут 20 футболистов.

Напомним, вчера, 26 сентября, Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона.