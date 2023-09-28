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«Реал Сосьедад» Захаряна на выезде одолел «Валенсию» в матче Ла Лиги

«Реал Сосьедад» Захаряна на выезде одолел «Валенсию» в матче Ла Лиги
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Завершилась встреча 7-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Реалом Сосьедад». Матч проходил на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Реал Сосьедад» добыл минимальную победу — 1:0. Единственным голом в матче отметился форвард гостей Карлос Фернандес, отличившийся на 32-й минуте.

Напомним, за клуб из Сан-Себастьяна выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Он не принимал участия в сегодняшнем матче из-за недавно перенесённого заболевания (коронавирусная инфекция).

На данный момент «Валенсия» находится на восьмом месте турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 10 очков в шести матчах. «Реал Сосьедад» располагается на пятой позиции, у команды 12 очков в активе.

Испания - Примера . 7-й тур
27 сентября 2023, среда. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Фернандес – 32'    
Удаления: Амалла – 45' / нет
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