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«Реал Сосьедад» Захаряна на выезде одолел «Валенсию» в матче Ла Лиги

Завершилась встреча 7-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Реалом Сосьедад». Матч проходил на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Реал Сосьедад» добыл минимальную победу — 1:0. Единственным голом в матче отметился форвард гостей Карлос Фернандес, отличившийся на 32-й минуте.

Напомним, за клуб из Сан-Себастьяна выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Он не принимал участия в сегодняшнем матче из-за недавно перенесённого заболевания (коронавирусная инфекция).

На данный момент «Валенсия» находится на восьмом месте турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 10 очков в шести матчах. «Реал Сосьедад» располагается на пятой позиции, у команды 12 очков в активе.