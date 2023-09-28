Кварацхелия прокомментировал свой первый забитый гол за полгода

Грузинский вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал гол, забитый в матче 6-го тура итальянской Серии А в ворота «Удинезе» (4:1). Этот гол стал для игрока первым с марта.

«Конечно, я скучал по этому чувству, в футболе каждый может испытывать некоторое беспокойство после того, как не забивал в течение шести месяцев, но я вернулся, я счастлив и рад, что помог команде.

Думаю, мы поняли, что нужно продолжать побеждать, потому что после «Сассуоло» мы не выигрывали. Вместе с тренером мы решили играть так, чтобы мяч был у нас, и я думаю, что сегодня мы заслужили победу. Является ли сегодняшний «Наполи» настоящим? Возможно. У нас есть хорошие игроки, неважно, кто сегодня забил, мы должны быть на высоте. Вперёд, Наполи!» — приводит слова Кварацхелии Football Italia со ссылкой на DAZN.