Танасиевич объяснил, почему российские клубы заработали больше, чем потратили

Селекционер московского «Динамо» Йован Танасиевич рассказал, почему российские клубы заработали больше, чем потратили, в прошедшее летнее трансферное окно.

«С чем это связано? Отчасти с изоляцией. Плюс свои молодые развиваются, и уже нет необходимости тратить столько денег на трансферы, как раньше. Вспомните приход Бувача в «Динамо» – он сразу стал привлекать талантливых молодых футболистов из академии в основной состав. И давать им шанс.

Сейчас большинство клубов делают так же. Поэтому пацанов много, они получают возможность проявить себя. К ним появляется интерес. Тот же Сазонов здорово сыграл за сборную Грузии, поэтому сейчас перешёл в «Торино». Это хорошая тенденция», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».