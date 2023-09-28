Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд в футболе
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который провёл 1000 беспроигрышных матчей на профессиональном уровне, сообщает официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики.
Это случилось в матче первого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов, где «Аль-Наср» обыграл «Персеполис». Португалец за свою карьеру одержал 776 побед и 224 раза сыграл вничью.
Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив девять голов и пять результативных передач.
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