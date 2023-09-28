Главный тренер «Наполи» Гарсия прокомментировал первый гол Кварацхелии за полгода

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия высказался о голе грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии в матче 6-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (4:1). В этой встрече форвард забил гол и сделал результативную передачу. Таким образом, он прервал безголевую серию, которая длилась полгода.

«Теперь, когда он забил, ему станет намного легче и он больше не будет об этом думать. Я долго с ним разговаривал, советовал не думать об этом и наслаждаться игрой. Он уникальный игрок, Когда он счастлив на поле, всё происходит так же легко, как сегодня», — приводит слова Гарсии IamNaples.

Напомним, контракт Кварацхелии с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

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