Роналдиньо — лучший игрок 2000-х по версии FourFourTwo, Роналду, Месси и Шевченко в топ-20

Авторитетное издание FourFourTwo опубликовало рейтинг 50-ти лучших футболистов 2000-х годов.

Первое место занял бразилец Роналдиньо.

«Даже в пылу битвы бразильца можно было увидеть с улыбкой до ушей. Он радовался тому, что находится на футбольном поле. Все это время Роналдиньо играл с беззаботностью ребёнка в парке; эта улыбка была видна всем, и мы не могли не улыбнуться в ответ», — говорится о Роналдиньо.

В первой десятке рейтинга оказались:

1. Роналдиньо, Бразилия

2. Зинедин Зидан, Франция

3. Кака, Бразилия

4. Тьерри Анри, Франция

5. Криштиану Роналду, Португалия

6. Хави, Испания

7. Роналдо, Бразилия

8. Андрес Иньеста, Испания

9. Златан Ибрагимович, Швеция

10. Лионель Месси, Аргентина

Отметим, в рейтинге оказался украинец Андрей Шевченко, который занял 20-е место.