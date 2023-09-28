Зидан посетил матч «Интер Майами» и сделал фото с Бекхэмом

Французский специалист Зинедин Зидан посетил финальный матч Кубка США с «Хьюстон Динамо».

На стадионе Зидан сделал совместное фото с совладельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом.

Напомним, ранее сообщалось, что аргентинский нападающий Лионель Месси не вошёл в заявку на финальный матч Кубка США.

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить национальную команду Франции после завершения чемпионата Европы по футболу.

Зинедин Зидан работал главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» француз стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

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