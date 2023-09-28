Симоне Индзаги — о поражении от «Сассуоло»: мы не боролись и должны были забивать больше

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о матче с «Сассуоло» (1:2) в шестом туре чемпионата Италии. Это поражение стало первым для команды в сезоне-2023/2024.

«Мы хорошо провели первый тайм против качественной команды, находящейся в хорошей форме. Учитывая то, что мы создали, мы должны были забивать больше голов. Мы хорошо начали второй тайм, но при счете 1:1 нам уже не удалось сохранить форму. Затем Берарди забил гол, и мы потеряли самообладание. Мы хорошо провели первые 45 минут, хорошо перекрывали пространства и, возможно, позволили им провести две контратаки.

Мы не боролись и должны были забивать больше голов. Бывают игры, подобные этой, когда некоторые моменты складываются не в твою пользу, а потеря самообладания и формы против такой команды, как «Сассуоло», неизбежно приведет к трудностям. Большая заслуга в этом принадлежит Берарди, он обладает настоящим мастерством, и это был великолепный гол», — приводит слова Инзаги официальный сайт «Интера».

После шести туров Серии А «Интер» занимает первое место с 15 очками. На втором месте расположился «Милан» (15 очков).

В следующем туре «Интер» сыграет в гостях с «Салернитаной» 30 сентября.