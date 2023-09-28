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«Очень было приятно». Вратарь «Амкала» Маслов отреагировал на слова Акинфеева

«Очень было приятно». Вратарь «Амкала» Маслов отреагировал на слова Акинфеева
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Вратарь медиафутбольной команды «Амкал» Фёдор Маслов рассказал о своей реакции на слова поддержки со стороны голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Очень было приятно. Я ощутил поддержку на расстоянии, когда Акинфеев, говоря о голе, который я пропустил в Казани в игре с 2DROTS, сказал, что мяч нырнул и удар был довольно сложным. Акинфеев, кажется, с подколом каким-то сказал, что я топовый. Думаю, говорил, что я как персонаж интересен, вряд ли он оценивал мои вратарские способности.

Кто-то ещё из РПЛ высказывался обо мне? Именно по игре никто никакого фидбека не давал. Довольно давно было, в 2020 году, когда мы приехали в Катар на предсезонный кубок, там были российские команды. Из «Спартака» Артём Ребров подошел и сказал: «Федос, здорова». Мы что-то обсудили, хотя до этого не были знакомы. Это удивительно и приятно. Вот такие штуки бывали, это максимально приятно», — приводит слова Маслова Metaratings.

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