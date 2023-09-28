Вильсон Изидор высказался о поражении «Зенита» от «Локомотива»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (1:2) в 9-м туре чемпионата России.

«Поражение от «Локо»? Это был тяжёлый матч, мы расстроены, что проиграли. Хочется исправить ситуацию и вновь начать побеждать уже со следующей игры. Я немного пообщался со своими друзьями, Тикнизяном и Марадишвили, и ещё с несколькими ребятами из тренерского штаба и медиагруппы — они были счастливы видеть меня, и я тоже был рад нашей встрече. Конечно, поражение испортило настроение, но я уверен, что мы внесём в нашу игру все коррективы, которые требуются, и победы вернутся к нам. И мы точно ждём следующий матч с «Локомотивом», – сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в сентябре 2023 года на правах аренды до конца сезона-2023/2024 с правом выкупа за € 4 млн + бонусы. За питерский клуб 23-летний француз сыграл три матча и забил один гол.

После девяти туров чемпионата России «Зенит» занимает третье место с 17 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (21 очко).