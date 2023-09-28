Вратарь «Амкала» Маслов: не хотелось, чтобы медийный футбол оказался под эгидой РФС

Вратарь «Амкала» Фёдор Маслов ответил на вопрос о возможности попадания медийного футбола под эгиду РФС.

«Мне бы не хотелось, чтобы медийный футбол оказался под эгидой РФС. Есть у нас Российский футбольный союз, который делает многие вещи очень неплохо, и я им респектую за какие-то штуки, но всегда хорошо расти через конкуренцию. Медийный футбол – классная частная история, которая должна двигаться отдельно», — приводит слова Маслова Metaratings.

Медиафутбол зародился в конце 2010-х годов, когда блогеры начали образовывать собственные клубы. В 2018 году был образован «Амкал», один из основоположников медийного футбола. В 2020 году был образован турнир — Московский кубок селебрити, а в 2022 году Медийная футбольная лига.