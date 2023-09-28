Игрок «Зенита» Изидор: удивился, когда «Локо» отпустил в лучшую команду России. Смысл?

Новоиспечённый игрок «Зенита» Вильсон Изидор поделился подробностями перехода в петербургскую команду.

«Два или три дня я был во Франции, после чего мой агент сказал, что существует вариант с «Зенитом», потому что петербуржцы хотят пригласить меня. Я ответил, что мне очень интересно их предложение, а вслед за этим «Локо» принял его. И я тогда немного удивился – ведь «Локо» отпустил меня в лучшую команду чемпионата, в чём смысл ему делать это? Но лично я был очень рад такому развитию событий, потому что прекрасно знал, какой великий это клуб, и понимал, что любой футболист, выступающий в России, хотел бы играть за «Зенит». Для меня это был счастливый момент.

Договорились моментально! Как только я узнал, что «Зенит» интересуется мной, я не думал и пары минут, сразу сказал агенту: «Погнали, надо соглашаться!» Как я уже сказал, меня удивило то, что «Локо» так быстро решил отпустить меня в «Зенит», но внутри я чувствовал большую радость по этому поводу», – сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.