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«Интер Майами» без Месси уступил в финале, первое поражение «Сити». Главное к утру

«Интер Майами» уступил «Хьюстон Динамо» в финале Кубка США, «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Сити» в Кубке лиги, литовская федерация объявила о бойкоте матчей с участием молодёжных российских сборных. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Интер Майами» без Месси уступил «Хьюстон Динамо» в финале Кубка США.

2. «Манчестер Сити» вылетел из Кубка лиги, уступив в гостях «Ньюкаслу».

3. Литовская футбольная федерация объявила о бойкоте матчей со сборными России.

4. Источник: Дзагоев продолжит карьеру в греческой «Ламии».

5. «Жирона» впервые в истории возглавила таблицу Ла Лиги, обойдя «Барселону» и «Реал» Мадрид.

6. Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд в футболе.

7. Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Токио, где сыграет с Александровой.

8. «Челси» одержал первую победу за четыре матча, забив первый гол в сентябре.

9. «Интер» потерпел первое поражение в Серии А, сенсационно уступив «Сассуоло».

10. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером» в матче Кубка английской лиги.