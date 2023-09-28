«Интер Майами» без Месси уступил в финале, первое поражение «Сити». Главное к утру

«Интер Майами» уступил «Хьюстон Динамо» в финале Кубка США, «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Сити» в Кубке лиги, литовская федерация объявила о бойкоте матчей с участием молодёжных российских сборных. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Интер Майами» без Месси уступил «Хьюстон Динамо» в финале Кубка США.
2. «Манчестер Сити» вылетел из Кубка лиги, уступив в гостях «Ньюкаслу».
3. Литовская футбольная федерация объявила о бойкоте матчей со сборными России.
4. Источник: Дзагоев продолжит карьеру в греческой «Ламии».
5. «Жирона» впервые в истории возглавила таблицу Ла Лиги, обойдя «Барселону» и «Реал» Мадрид.
6. Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд в футболе.
7. Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Токио, где сыграет с Александровой.
8. «Челси» одержал первую победу за четыре матча, забив первый гол в сентябре.
9. «Интер» потерпел первое поражение в Серии А, сенсационно уступив «Сассуоло».
10. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером» в матче Кубка английской лиги.