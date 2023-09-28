Сергей Балахнин — о допуске сборной U17: сказать, что это идеальный вариант, нельзя

Бывший тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин высказался о решении УЕФА допустить сборные России до турниров под своей эгидой.

«Это можно назвать положительным шагом, и хорошо, что наши молодые ребята будут играть с сильнейшими странами Европы и от этого будут прибавлять. Всё равно сказать, что это идеальный вариант, нельзя, потому что это половинчатое всё же решение. Основные наши взрослые команды скоро там не появятся, это утвердительно было сказано», — приводит слова Балахнина Vprognoze.

Исполком УЕФА принял решение о частичной отмене бана для российских сборных. Послабление санкций касается юношеских команд U17, причём как женских, так и мужских.

Россия сможет сыграть в отборе к чемпионату Европы — 2024: мужской турнир примет Кипр (с 20 мая по 5 июня), а женский – Швеция (май).

Однако некоторые сборные отказались участвовать в турнире с Россией. Среди таких команд — Англия, Украина, Швеция, Польша, Латвия, Дания и Литва.