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Тренер «Ньюкасла» — о победе над «Ман Сити»: мы заслужили выход в следующий раунд Кубка

Тренер «Ньюкасла» — о победе над «Ман Сити»: мы заслужили выход в следующий раунд Кубка
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о победе своей команды над «Манчестер Сити» (1:0) в матче третьего раунда Кубка английской лиги.

«Таймы получились абсолютно разными. В первом было тяжело, «Сити» играл хорошо, мы – не очень. В то же время мы хорошо оборонялись, пусть и оставались без мяча. У Мёрфи был неплохой шанс открыть счёт.

После перерыва мы отлично играли во всех аспектах. Мы хорошо атаковали. Думаю, это была заслуженная победа.

Были тактические изменения после перерыва, но самое главное – наша вера в победу. Те игроки, которые вышли на замену, по сути, сделали игру. Играя в контроль мяча, мы показывали футбол хорошего качества», – приводит слова Хау BBC.

Единственным голом в матче третьего раунда Кубка лиги отметился шведский форвард «сорок» Александер Исак, отличившийся на 53-й минуте. Для «Ман Сити» это поражение стало первым в основное время в 10 официальных матчах текущего сезона.

В 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка «Ньюкасл» на выезде сразится с «Манчестер Юнайтед».

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