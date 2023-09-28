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«Ливерпуль» выиграл семь матчей подряд с общим счётом 20:6

В среду, 27 сентября, «Ливерпуль» в родных стенах уверенно одолел «Лестер» в матче третьего раунда Кубка английской лиги — 3:1. Таким образом, мерсисайдцы добились семи побед подряд с общим счётом 20:6.

На протяжении последних матчей «Ливерпуль» обыгрывал в английской Премьер-лиге «Борнмут» (3:1), «Ньюкасл» (2:1), «Астон Виллу» (3:0), «Вулверхэмптон» (3:1) и «Вест Хэм» (3:1). Также подопечные Клоппа на прошлой неделе одержали выездную победу над австрийским ЛАСКом в стартовом матче Лиги Европы — 3:1.

Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт в субботу, 30 сентября. Команда Клоппа встретится на выезде с «Тоттенхэмом» в рамках чемпионата Англии. Начало игры — в 19:30 мск.

Напомним, в прошлом сезоне «Ливерпуль» занял пятое место в АПЛ, набрав 67 очков. В Лиге чемпионов мерсисайдцы вылетели на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей мадридскому «Реалу» (2:6).