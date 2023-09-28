Роман Широков: не представляю игру без флага и гимна

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков заявил, что двояко относится к предложению исполкома УЕФА допустить мужскую и женскую сборные России U17 до международных турниров без национальной символики.

«У меня двоякое впечатление: с одной стороны — допустили, а с другой стороны — с нами отказываются играть, но это полбеды. С одной стороны — понимаю ребят и что нужно играть, но, с другой, играть без флага и гимна — я себе такого не представляю. Однозначного мнения у меня по этому поводу нет», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Ранее на этой неделе исполком УЕФА обратился к руководству союза с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить в правах российские команды U17. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.