Корнеев: Хвича творил, потому что был расслаблен. Сейчас у него ощущение «я должен»

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Всегда тяжело повторить второй год, потому что к тебе готовы, плюс окружение игрока тоже не способствует тому, чтобы он был более собран. Давление, которое Хвича испытывает… Он творил, потому что был расслаблен, а сейчас у него ощущение «я должен». Как только он вернётся в мальчишеское состояние, когда он только начинал играть в футбол, всё придёт автоматически», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Грузинского вингера номинировали на «Золотой мяч».

Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.