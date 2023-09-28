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Корнаухов: Гасперини на Миранчука по большому счёту не рассчитывает

Корнаухов: Гасперини на Миранчука по большому счёту не рассчитывает
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о ситуации российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте». По его мнению, тренерский штаб команды из Бергамо не рассчитывает на Миранчука как на игрока основного состава.

«Можно было продлить аренду в «Торино» или перейти туда на полноценной основе, но по финансам не договорились. Других вариантов, устраивающих «Аталанту», не было. Так и будет продолжаться — 10–20 минут в ротации в играх в середине недели. Понятно, что Гасперини на него по большому счёту не рассчитывает, только на помощь в каких‑то матчах», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 Миранчук вышел на поле в трёх матчах за «Аталанту», однако преимущественно выходил на замену, поэтому провёл в игре всего 55 минут.

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