Тренер «Наполи» Гарсия: не волнуйтесь, у меня прекрасные отношения с Осимхеном

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия высказался о победе над «Удинезе» (4:1) в игре 6-го тура Серии А. Также французский специалист рассказал о взаимоотношениях с нигерийским форвардом Виктором Осимхеном.

«Мы сыграли хорошо, рад за своих ребят. Команда имела много возможностей и хорошо реализовывала их. Хвича был очень хорош и забил после двух голевых моментов. Отрицательным моментом является то, что мы пропустили необязательный гол.

Ситуация с Осимхеном? Я похвалил его за хороший матч. У меня прекрасные отношения с Виктором с тех пор, как я был назначен тренером «Наполи». Я счастлив, потому что он забил гол в ворота «Удинезе», а центральный нападающий всегда хочет забивать. В последних матчах ему не везло с забитыми мячами, но он был спокоен и сосредоточен на игре», — приводит слова Гарсии RMC Sport.

Ранее стало известно о конфликте между Осимхеном и «Наполи» по причине появления в социальных сетях неаполитанского клуба юмористического видеоролика в отношении нападающего. Агент форварда заявил, что может обратиться в суд из-за ролика о не забитом нигерийцем пенальти, опубликованного в TikTok.

В текущем сезоне на счету Осимхена семь матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.