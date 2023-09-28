Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не все понимают ситуацию». Изидор заявил, что не предавал «Локомотив» переходом в «Зенит»

«Не все понимают ситуацию». Изидор заявил, что не предавал «Локомотив» переходом в «Зенит»
Комментарии

Французский форвард Вильсон Изидор заявил, что не предавал московский «Локомотив», перейдя в стан «Зенита». По мнению игрока, его трансфер в команду из Петербурга стал удачной сделкой для «Локомотива». Изидор подчеркнул, что должен думать о своей карьере и стремится получать игровую практику.

«Нет, никакого предательства не было. Я видел, что многие фанаты «Локо» были рассержены на меня, но я думаю, что не все понимают ситуацию. Не знаю, почему «Локо» отклонял остальные предложения. В итоге трансфер в «Зенит» для «Локо» стал удачной сделкой, а я должен был думать о своей карьере, потому что хотел играть», – сказал Вильсон Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Никакого предательства «Локо» не было». Первое большое интервью с Изидором в «Зените»
Эксклюзив
«Никакого предательства «Локо» не было». Первое большое интервью с Изидором в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android